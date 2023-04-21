ألمانيا تشكل لجنة للتحقيق في هجوم أولمبياد ميونخ 1972

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية اليوم الجمعة، تشكيل لجنة من الخبراء للتحقيق في الهجوم الذي وقع على البعثة الإسرائيلية في أولمبياد ميونخ 1972.

ومن المقرر أن يحقق ثمانية خبراء من مجالات مختلفة في الأحداث قبل الهجوم وبعده، بدعم من معهد لايبنتس للتاريخ المعاصر.

واتُخذ القرار الخاص بتشكيل اللجنة في خريف العام الماضي، بعد خمسين عاما من الهجوم.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر في بيان "لسنوات كثيرة كان هناك نقص في فهم أو فحص الأحداث والشفافية بشأنها أو تقبل المسؤولية عنها". وأكدت على الحاجة على معاملة الأٌقارب عقب الهجوم.

كان مسلحون فلسطينيون هاجموا بعثة الفريق الإسرائيلي في أثناء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بميونخ في الخامس من سبتمبر 1972 داخل القرية الأولمبية واحتجزوا 11 شخصا رهائن، وذلك في محاولة لتحرير أكثر من مئتي سجين في إسرائيل.

ولقي جميع الرهائن حتفهم في تبادل لإطلاق النار داخل القرية ولاحقا في مطار فورستنفلدبروك، بالإضافة إلى شرطي ألماني وخمسة من منفذي الهجوم.