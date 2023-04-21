 إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الإقليمي - بوابة الشروق
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إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الإقليمي

محمود عبد السلام
نشر في: الجمعة 21 أبريل 2023 - 2:07 ص | آخر تحديث: الجمعة 21 أبريل 2023 - 2:13 ص

أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الإقليمي بنطاق محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين تصادم سيارتين ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما قام رجال المرور برفع حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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