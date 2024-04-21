قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن أسعار السلع الأساسية شهدت انخفاضًا بنسبة 22% منذ التعويم وحتى الآن، مؤكدًا أنها مستمرة بالنزول في سلع كثيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن «نسبة الانخفاض في الزيت تخطت 36%»، لافتًا إلى أنها «وصلت في الفول والعدس إلى 30%».

ولفت إلى أن نسبة الانخفاض في أسعار الأرز بلغت 17%، وتخطت في المكرونة 20%، مشيرًا إلى أنها وصلت في الدقيق إلى 20%.

وذكر أن نسبة الانخفاض في الألبان تتراوح ما بين 12% إلى 15%، وتجاوزت في الجبنة البيضاء 25%، مؤكدًا أن «النزول مستمر في القمح والزيوت والذرة وكل السلع الأساسية المستوردة».

وعن القرار الوزاري الخاص بتحديد أسعار الخبز السياحي، أكد عقد كل رؤساء الغرف لقاءات دورية مع شعب المخابز للتوعية ووصول القرار إلى جميع المخابز التي يصل عددها إلى نحو 41 ألفًا؛ بينها 38 ألفًا رسمي، و3 آلاف غير رسمي.

وشدد على أن «قائمة الأسعار الصادرة ملزمة للمخبز»، معقبًا: «الأوزان الواردة بالقرار ملزم أن تكون متوفرة طوال وقت عمل المخبز، ومن حقه أيضًا إنتاج أصناف أخرى من المخبوزات».