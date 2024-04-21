أبو الغيط يحذر نتنياهو: لا تختبر صلابة جرانيت أسوان

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدولة العربية، إن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بشأن إقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح في محور فيلادلفيا (صلاح الدين) في غزة، بمثابة كسر لمعاهدة السلام.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أنه لا ينصح نتنياهو، بتنفيذ هذا المخطط؛ لأنه لا يصب في مصلحة السلام، متوجهًا برسالة له: «لا تختبر صلابة جرانيت أسوان».

وأكد أن «مستقبل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط يتجاوز رئيس حكومة إسرائيلية يرغب في البقاء في السلطة؛ تفاديًا لدخوله إلى السجن».

وفي سياق متصل، ثمن الجهد العربي المصري لتأمين دخول المساعدات إلى قطاع غزة، منوهًا أن أهل غزة لا يعملون الآن ولا يوجد لديهم مصدر رزق.

ولفت إلى أن «الاحتلال الإسرائيلي يحاول تدمير وكالة (أونروا) والقضاء عليها، ليس فقط لأنه شرير، لكنه شرير يستهدف القضاء على قضية اللاجئين من خلال إنهاء منظمة أممية أنشأت للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين».