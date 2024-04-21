د. ايمان عامر الحاصلة على جائزة الدولة التقديرية في نجوم على لايف

يستضيف برنامج "نجوم على لايف" ٦ مساء غد الاثنين - على شاشة نايل لايف، الدكتورة إيمان عامر مدير مركز البحوث والدراسات التاريخية بجامعة القاهرة الأسبق، واستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب في جامعة القاهرة، ولقاء خاص عن مشوارها العلمي وأهم المحطات فيه، كما يتناول اللقاء أيضا الحديث عن أهم إنجازاتها والنجاحات التي حققتها لتصبح أحد أبرز النساء في مجال تخصصها وعن تفوقها الدراسي منذ الطفولة واختيارها لمجال تخصصها وكلية الآداب رغم مجموعها الذي كان يؤهلها لكليات القمة في وقتها.

البرنامج إعداد ولاء شعراوي، وتقديم داليا أمين، وإخراج شريف عبد الهادي.

يذكر أن الدكتورة إيمان عامل نالت العديد من الجوائز تقديرا لعطائها وإنجازاتها، حيث حصلت على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية، وجائزة الدولة النشجيعية من كلية الآداب، وتم تكريمها من مركز بحوث الشرق الاوسط وكذلك تكريم بموسوعة الشخصبات النسائية البارزة ومصر يات ناجحات.