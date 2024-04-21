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أعداد جريدة الشروق
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بعد موافقة النواب مبدئياً.. ننشر نص مشروع قانون التأمين الموحد


نشر في: الأحد 21 أبريل 2024 - 4:33 م | آخر تحديث: الأحد 21 أبريل 2024 - 4:33 م

وافق مجلس النواب، خلال أولى الجلسات العامة للمجلس التي انعقدت اليوم بمقره الجديد في العاصمة الإدارية، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

واستعرض رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب محمد سليمان، خلال الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة، موضحا أن مشروع القانون يستهدف إدخال آليات التحول الرقمي وتقديم بعض أنواع الحماية للمواطنين والتي لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية لبعض المهن الحرة ومنها الأطباء والمحامين والمحاسبين.

وننشر النص الكامل لمشروع القانون بعد الموافقة المبدئية عليه:

 

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