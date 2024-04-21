وافق مجلس النواب، خلال أولى الجلسات العامة للمجلس التي انعقدت اليوم بمقره الجديد في العاصمة الإدارية، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

واستعرض رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب محمد سليمان، خلال الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة، موضحا أن مشروع القانون يستهدف إدخال آليات التحول الرقمي وتقديم بعض أنواع الحماية للمواطنين والتي لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية لبعض المهن الحرة ومنها الأطباء والمحامين والمحاسبين.