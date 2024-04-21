إيران تنفي تقارير بشأن تسلمها الوشيك لأول مقاتلة روسية من طراز سو-35

نفى مسؤولون إيرانيون التقارير الإعلامية التي تناولت تسلم طهران الوشيك لمقاتلة روسية جديدة من طراز سوخوي سو-35 .

وذكر موقع "فارارو" الإخباري أن التقارير الواردة في وسائل الإعلام الإيرانية التي تفيد بأن البلاد ستتسلم أحدث جيل من المقاتلات في الأيام القليلة المقبلة غير صحيحة.

وكانت وسائل الإعلام قد أشارت إلى تقرير لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية المقربة من الحرس الثوري الإيراني. ونفت الوكالة نفسها التقرير عبر صفحتها على تلجرام بعد الرجوع لوزارة الدفاع الإيرانية.

وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية العام الماضي أن البلاد حصلت على مروحيات قتالية من طراز "مي-28إتش" وطائرات "ياك-130" من روسيا بالإضافة إلى المقاتلات سو-35.

ومع ذلك، وفقا لفارارو، لم تسلم الطائرات بسبب احتجاجات إسرائيل، العدو اللدود لإيران، وبعض الدول العربية في الخليج العربي. ووفقا لتقارير غير رسمية، فقد كان من المفترض أن تشمل الصفقة ما مجموعه 24 طائرة مقاتلة جديدة.

ومنذ فشل اتفاق فيينا النووي لعام 2015، الذي كان يهدف إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية، واستمرار العقوبات الغربية اللاحقة، كثفت إيران علاقاتها مع موسكو.

ويتردد أيضا أن إيران تدعم روسيا باللوجستيات العسكرية في الحرب ضد أوكرانيا. وعلى وجه الخصوص، يتهم الغرب إيران بتزويد روسيا بما يسمى الطائرات الانتحارية المسيرة، والتي يقول إنها استخدمت عدة مرات في الصراع الأوكراني. وتنفي طهران ذلك.

وتخضع كل من إيران وروسيا لعقوبات بسبب هذه الاتهامات.