أنباء عن انفجار في سيفاستوبول بعد سقوط صواريخ روسية على أوديسا

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شب حريق في سفينة بميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي تحتلها روسيا.

وأفادت وسائل تواصل اجتماعي روسية بوقوع انفجار على متن سفينة، اليوم الأحد، ربما يكون ناجما عن اصطدام صاروخ أو طائرة مسيرة مقاتلة.

ولم يصدر في البداية بيان رسمي من الجانب الروسي. يُذكر أنه في الأشهر الأخيرة، هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية بشكل متكرر السفن الروسية حول شبه جزيرة القرم بأنظمة أسلحة مختلفة.

وفي الوقت نفسه، هاجمت القوات المسلحة الروسية مدينة أوديسا الساحلية بجنوبي أوكرانيا من شبه جزيرة القرم بالصواريخ الباليستية.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن انفجارا وقع في مدينة أوديسا اليوم الأحد أصيب فيه أربعة أشخاص على الأقل بجروح.