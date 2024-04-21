شولتس يحذر نتنياهو في اتصال هاتفي مجددا من تصعيد الموقف في الشرق الأوسط

أجرى المستشار الألماني أولاف شولتس اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذره فيه مجددا من تصعيد الموقف في الشرق الأوسط.

وصرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت في برلين اليوم الأحد، بأن نتنياهو أطلع شولتس في الاتصال الذي جرى اليوم على طبيعة الوضع في المنطقة.

وقال هيبشترايت إن "المستشار أكد أن الشيء المهم لا يزال يتمثل في العمل على تجنب التصعيد ونشوب صراع إقليمي".

وأضاف هيبشترايت أن شولتس أوضح قرار زعماء دول الاتحاد الأوروبي بفرض المزيد من العقوبات على إيران، وقال المتحدث إن المستشار أكد أن الحكومة الألمانية ستواصل التنسيق بشكل وثيق مع الشركاء داخل مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي.

كانت تقارير إعلامية أفادت بأن إسرائيل وجهت ضربة إلى أهداف عسكرية في إيران في ساعة مبكرة من صباح أول أمس الجمعة ردا على هجوم شنته إيران بمئات المسيرات والصواريخ على إسرائيل مطلع الأسبوع الماضي.

وكانت إيران نفذت هجومها على إسرائيل مطلع الأسبوع الحالي انتقاما لهجوم منسوب إلى إسرائيل على مبنى تابع للسفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، أسفر عن مقتل جنرالين وخمسة أعضاء في الحرس الثوري الإيراني.