داخلية السودان: أولويتنا تأمين المقرات الدبلوماسية في الخرطوم

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أعلن وزير الداخلية السوداني، خليل باشا سايرين، أنه أصدر تعليمات لكل قوات الشرطة بالانتشار الفوري في أي منطقة يتم طرد قوات الدعم السريع منها، وذلك على وقع المكاسب التي حققها الجيش السوداني في العاصمة الخرطوم خلال الفترة الماضية

وقال سايرين في مؤتمر صحفي نقلته قناة العربية، اليوم الاثنين، "أولويتنا تأمين المقرات الدبلوماسية بالخرطوم لمباشرة مهامها".

وأضاف سايرين أن القوات الأمنية ستضع "ارتكازات ومواقع لتأمين كل المؤسسات الحكومية والأحياء حتى عودة المواطنين".

وقال سايرين إن مجمل أقسام الشرطة الجنائية التي تم تشغيلها في العاصمة هو 89 قسما من أصل 98.

وكان وفد من وزارة الداخلية وصل الخميس الماضي إلى الخرطوم، بعد نحو ثلاثة أسابيع من استعادة الجيش معظم أنحاء الولاية بما في ذلك مؤسسات مهمة في الدولة.

وحقق الجيش السوداني خلال الشهرين الماضيين مكاسب مهمة لاسيما في العاصمة الخرطوم، حيث سيطر على مواقع مهمة ومقرات وزارات وقنصليات.