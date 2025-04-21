الحوثي تعلن تنفيذ عمليتين عسكريتين بطائرات مسيرة على هدفين إسرائيليين في عسقلان وأم الرشراش

قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، إن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين عسكريتين؛ استهدفت أولاهما هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا.

وأضاف في بيان، صباح الاثنين، أن «العملية الأخرى استهدفت هدفًا عسكريًا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع صماد1».

وأشار إلى «تنفيذ القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين، وذلك في إطار التصدي للعدوان الأمريكي على اليمن، وردا على مجازره المرتكبة بحق أبناء شعبه، والتي كان آخرها مجزرة العاصمة صنعاء والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى».

وأوضح أن «العملية الأولى نفذتها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير ضد حاملة الطائرات الأمريكية (ترومان) والقطع التابعة لها شمالي البحر الأحمر، وذلك بصاروخين مجنحين وطائرتين مسيرتين».

وذكر أن «الأخرى نفذتها القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية، استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية (فينسون) والقطع الحربية التابعة لها في البحر العربي، وذلك بثلاثة صواريخ مجنحة وأربع طائرات مسيرة»، قائلًا إن «العمليات العسكرية حققت أهدافها بنجاح».

وأكد أن «الحوثي ستواصل عملياتها الإسنادية إلى عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة بوتيرة متصاعدة خلال الفترة المقبلة، وستواصل عملياتها العسكرية في البحرين الأحمر والعربي في استهداف كل القطع المعادية، ولن تثنيها عشرات الغارات الأمريكية عن موقفها المساند للشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم».