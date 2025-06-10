لقي شاب مصرعه وأُصيب آخر في حادث تصادم مروّع بين دراجتين ناريتين بطريق الرمال – مصطاي بمركز قويسنا في محافظة المنوفية، مساء الإثنين، وسط حالة من الحزن بين الأهالي الذين وصفوا الطريق بـ"درب الموت" لكثرة الحوادث عليه.

وتلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على الطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة قويسنا إلى موقع الحادث لمعاينة الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالفحص، تبين مصرع شاب يُدعى "أ. ح. ص"، 27 عامًا، متأثرًا بإصاباته، بينما أُصيب آخر يُدعى "ع. م. ع"، 18 عامًا، بإصابات متعددة، وتم نقله إلى مستشفى قويسنا المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، في حين تم إيداع جثمان المتوفى بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وبيان أسبابه، وسط مطالبات من الأهالي بتكثيف الرقابة المرورية على الطريق وتحسين حالته لمنع تكرار الحوادث القاتلة.