أفادت وكالة أسوشيتد برس، بأن وزارة الخارجية الأمريكية، تستعد اليوم الأربعاء، لإصدار أوامر لموظفي سفارتي واشنطن في البحرين والكويت غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم بمغادرة البلدين.

وقال مسئول أمريكي لوكالة رويترز، إن الجيش الأمريكي سيسمح لعائلات العسكريين الأمريكيين في البحرين بمغادرة المملكة مؤقتا بسبب التوتر المتصاعد في المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسئول أمني عراقي ومصدر أمريكي اليوم الأربعاء إن السفارة الأمريكية في العراق تستعد لإخلاء منظم نظرا لتزايد المخاطر الأمنية في المنطقة.

وكان وزير الدفاع الإيراني عزيز ناصر زاده قال في وقت سابق اليوم إن طهران ستستهدف قواعد أمريكية في المنطقة إذا فشلت المحادثات النووية أو اندلع صراع مع واشنطن.

وصرح مسئول أمريكي آخر: "من المقرر أن تجري وزارة الخارجية إخلاء منظما للسفارة الأمريكية في بغداد. الهدف هو القيام بذلك عبر الوسائل التجارية، لكن الجيش الأمريكي مستعد للمساعدة في حال طلب منه ذلك".