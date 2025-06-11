المستشار الألماني يبدي تفاؤله حيال التوافق على حزمة العقوبات الجديدة على روسيا

صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأنه يتوقع حدوث توافق داخل الاتحاد الأوروبي بشأن فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، على الرغم من معارضة سلوفاكيا.

وعقب لقائه رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، قال ميرتس في برلين اليوم الأربعاء، إنه كان، ولا يزال، واثقًا من التوصل إلى توافق بشأن الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات داخل الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن لجنة الممثلين الدائمين ستدرج الموضوع لأول مرة على جدول أعمالها في الأسبوع المقبل.

وقال زعيم الاتحاد المسيحي: "إذا استلزم الأمر، سنضطر إلى مناقشة الأمر مرة أخرى في المجلس الأوروبي، لكن من الممكن أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن ذلك بالفعل خلال الأسبوع المقبل."

وتُهدّد سلوفاكيا باستخدام حق النقض (الفيتو) لعرقلة الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا. وكتب رئيس الوزراء السلوفاكي اليساري القومي روبرت فيتسو على صفحته في فيسبوك مساء أمس الثلاثاء: "لن تدعم الجمهورية السلوفاكية الحزمة الثامنة عشرة المعدّة من العقوبات على الاتحاد الفيدرالي الروسي، ما لم تقدم لها المفوضية الأوروبية حلًا عمليًا للأزمة التي تواجهها سلوفاكيا بسبب التوقف الكامل لإمدادات الغاز والنفط والوقود النووي من روسيا."

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قدمت مقترحًا بشأن الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات، وذلك ردًا على استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا. وتركّز الحزمة الجديدة بشكل خاص على قطاع الطاقة الروسي، لا سيما النفط، إلى جانب القطاع المصرفي الروسي.