10 شهداء بينهم أطفال في قصف الاحتلال غزة وخان يونس

استشهد عشرة فلسطينيين، بينهم أطفال، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مناطق وخيام نازحين في خان يونس وغزة.

وففي خان يونس، استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب آخرون، إثر استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لخيام النازحين في مخيم طبريا، نقلوا جميعا لمستشفى الكويت التخصصي الميداني شفاء فلسطين.

كما استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلان، وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في شارع غزة القديم في جباليا البلد شمال القطاع.

وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، استشهد 3 فلسطينيين، وجرح آخرون، بقصف شنته طائرة مسيرة إسرائيلية على محيط برج المدينة قرب دوار أبو صرار.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 55104 شهداء و127394 مصابًا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وأشارت إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي بلغت 4821 شهيدًا، و15353 مصابًا.