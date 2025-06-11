قناة إسرائيلية: وزراء أبلغوا نتنياهو أن الوقت حان لإنهاء حرب غزة

أبلغ وزراء إسرائيليون، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أن الوقت حان لإنهاء الحرب في غزة، وأن كل يوم يمر يفوق الضرر السياسي، الفائدة العملياتية للحرب.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الأربعاء، إن وزراء كبار في الحكومة (لم تسمهم) قالوا لنتنياهو "حان الوقت للبدء بالسعي لإنهاء الحرب".

وأضافت أن هؤلاء الوزراء، إضافة لمسئولين كبار في الحكومة، قالوا لنتنياهو إنه "مع كل يوم يمر، فإن الضرر السياسي يفوق الفائدة العملياتية"، وفق وكالة الأناضول.

وذكرت القناة أن تصريحات الوزراء الإسرائيليين جاءت على خلفية ما سمتها المكالمة الصعبة بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب حينما طلب الرئيس الأمريكي بإنهاء الحرب.

وأشارت إلى أنه منذ 7 أكتوبر 2023، لم يتم التطرق داخل الائتلاف الحكومي إلى إمكانية إنهاء الحرب.

ومساء الثلاثاء، كشفت القناة 12، نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها عن تفاصيل جديدة خلال المكالمة الهاتفية التي جرت الاثنين بين نتنياهو وترامب.

وقالت: "ترامب قال لنتنياهو في مكالمة أمس (الاثنين) بعض العبارات التي لم تقلها الإدارة الأمريكية سابقًا، وبدت حاسمة".

ووفق القناة، قال ترامب لنتنياهو بوضوح: "أريدك أن تُنهي الحرب".​​​​​​​

وتؤكد المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى بغزة أن نتنياهو يواصل الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، لا سيما استمراره في السلطة.

ومرارا، أعلنت حركة حماس استعدادها لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب جيش الاحتلال من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

لكن نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال قطاع غزة.