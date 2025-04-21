محافظ الشرقية يتابع حادث انهيار عقار من 3 طوابق بالزقازيق

تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، حادث انهيار عقار قديم مكوّن من ثلاثة طوابق بشارع السلطان، المتفرع من شارع الجلاء بمدينة الزقازيق، موضحًا أن العقار سبق أن صدر بشأنه قرار ترميم من الإدارة الهندسية برئاسة حي أول الزقازيق، تحت رقم 9 لسنة 2013، وتم تحرير المحضر رقم 10 لسنة 2014 بشأن عدم تنفيذ قرار الترميم.

وأوضح محافظ الشرقية أن حادث انهيار العقار أسفر عن خسائر مادية، تمثلت في تحطم عدد من السيارات المتوقفة بمحيط وأسفل العقار، دون وقوع أية خسائر في الأرواح.

وأشار المحافظ إلى أنه كلّف محمد كجك، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بسرعة الانتقال إلى موقع الحادث، والتنسيق مع كل من شعبان أبو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وأحمد ضاحي، رئيس حي أول الزقازيق، والإدارة العامة للحماية المدنية وهيئة الإسعاف، لفرض كردون أمني بمحيط العقار المنهار، بما يساهم في تسهيل الحركة المرورية وتيسير أعمال رفع الأنقاض.

كما وجّه المحافظ رئيس حي أول الزقازيق بتشكيل لجنة فنية من الإدارة الهندسية لمعاينة العقار وتحديد الأسباب الفعلية التي أدت إلى الانهيار، ورفع تقرير عاجل بنتائج المعاينة.