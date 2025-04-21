ترامب يوجه بتنكيس الأعلام حدادا على البابا فرنسيس

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتنكيس الأعلام اليوم الاثنين، حدادا على البابا فرنسيس الذي توفي عن 88 عاما.

ووجّه ترامب بتنكيس الأعلام في البيت الأبيض وفي الممتلكات العامة والعسكرية وعلى متن السفن التابعة لسلاح البحرية والبعثات الدبلوماسية في الخارج كمؤشر على الاحترام لذكرى قداسة البابا فرنسيس، بحسب وكالة فرانس برس.

وتوفي البابا فرنسيس عن 88 عامًا يوم اثنين الفصح، بعد معاناة على مدى أكثر من شهرين من تداعيات التهاب رئوي حاد.

وأعلن الفاتيكان أن مراسم التأكد من وفاة البابا فرنسيس رسميا، ووضع جثمانه في التابوت ستقام مساء الاثنين.

وجاء في بيان مكتب الصحافة بالفاتيكان: «عقب الإعلان عن وفاة البابا فرنسيس، سيرأس الكاميرلنجو الكاردينال كيفن فاريل، هذا المساء عند الساعة الثامنة، مراسم التأكد من الوفاة ووضع الجثمان في التابوت».