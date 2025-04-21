المستشار الألماني المقبل ينعي بابا الفاتيكان

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نعى المستشار الألماني المقبل، فريدريش ميرتس، بابا الفاتيكان فرنسيس.

وكتب ميرتس على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" اليوم الاثنين: "وفاة البابا فرنسيس تُشعرني بحزن عميق... سيُذكَر فرنسيس لالتزامه الدؤوب تجاه الفئات الأضعف في المجتمع، وللعدالة والمصالحة. لقد قاده التواضع والإيمان برحمة الله إلى ذلك".

وأضاف ميرتس: "بفعل ذلك، ترك أول أمريكي لاتيني يجلس على الكرسي الرسولي أثرا عميقا في الناس حول العالم، متجاوزا الحدود الطائفية. أتوجه في هذه الأثناء بخالص التعازي إلى المؤمنين حول العالم الذين فقدوا قداسة البابا. فليرقد في سلام".

ومن المقرر أن يتولى ميرتس منصب مستشار ألمانيا مطلع الشهر المقبل.

وأعلن الفاتيكان، صباح اليوم الاثنين، وفاة البابا فرنسيس، وذلك عن عمر 88 عاما.

وعانى البابا فرانسيس من نوبات اعتلال صحي على مدى العامين الماضيين، وآخرها إصابته بالتهاب رئوي مزدوج، الشهر الماضي.

وأمضى البابا فرنسيس 12 عاماً كزعيم للكنيسة الكاثوليكية الرومانية، وعانى طوال حياته من مشاكل صحية عدة، بما في ذلك استئصال جزء من إحدى رئتيه في سن 21، مما جعله أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

وفي آخر ظهور علني أمس، جدد البابا فرنسيس دعوته لوقف إطلاق النار الفوري في غزة في رسالة بمناسبة عيد القيامة - قرأها أحد مساعديه - عندما ظهر لفترة وجيزة في الشرفة الرئيسية لكاتدرائية القديس بطرس.

ووصف بابا الفاتيكان، في الرسالة الوضع في غزة بأنه «مأساوي ومؤسف».

وجاء في الرسالة: «أناشد الطرفين المتحاربين إعلان وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والإقدام على مساعدة الشعب الجائع الذي يتطلع إلى مستقبل يسوده السلام».