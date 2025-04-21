برنامج الأغذية العالمي: عائلات غزة لا تعرف من أين تأتي وجبتها التالية

قال برنامج الأغذية العالمي، أمس الأحد، إن "العائلات في قطاع غزة لا تعرف من أين ستأتي وجبتها التالية"، في ظل الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ نحو 7 أسابيع.

وحث البرنامج الأممي، في منشور عبر حسابه في منصة "إكس"، جميع الأطراف على إعطاء الأولوية لاحتياجات المدنيين، وحماية العاملين في المجال الإنساني، والسماح بدخول المساعدات لغزة فورا، وسط تواصل الحصار والإبادة الإسرائيلية.

وأرفق برنامج الأغذية العالمي منشوره بمقطع مصور يظهر لافتة كتب عليها: "المخبز مغلق حتى إشعار آخر"، وأخرى تقول: "غزة بحاجة إلى الغذاء".

ومنذ 2 مارس الماضي أغلق الاحتلال معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية