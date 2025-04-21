كشف المخرج بيتر ميمي عن الإعلان التشويقي لفيلمه الجديد «المشروع X»، والذي يقوم ببطولته الفنان كريم عبد العزيز، كما كشف عن طرح الفيلم في دور العرض السينمائية يوم 21 مايو المقبل.

وكان روج المخرج بيتر ميمي لفيلم «المشروع X»، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، مفصحا عن قصته، حيث كتب: «يوسف الجمال عالم المصريات وفريقه في رحلة موت من مصر للڤاتيكان لأمريكا اللاتينية للبحر المفتوح.. علشان يثبت نظرية غريبة وهي إيه هو سر بناء الهرم الأكبر؟ وهل كان مقبرة؟».

وأوضح ميمي، أن تنفيذ فكرة الفيلم كان صعبا للغاية من الناحية الإنتاجية والبصرية، فضلا عن احتياجه للسفر لأكثر من دولة ووجود طيارات حربية ومدنية وغواصات وديكورات صعب تنفيذها ومشاهد أكشن ومطاردات في أماكن صعبة، وتصوير تحت الماء.

وأكد أن فكرة الفيلم كانت لديه منذ عام 2018 تقريبا ولكن كان صعب تنفيذها بسبب المعوقات التي أوردها مسبقا، ثم بدأ التنفيذ بعد الانتهاء من تصوير مسلسل «الحشاشين» الذي جمعه أيضا بالفنان كريم عبد العزيز في رمضان 2024.

فيلم «المشروع X»، من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز، وياسمين صبري، وإياد نصار، وأحمد غزي، ومريم الجندي، وعصام السقا، وفدوى عابد.