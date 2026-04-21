أكد كورتيس جونز، لاعب ليفربول، أن رحيل النجم المصري محمد صلاح عن صفوف الفريق يمثل خسارة كبيرة لا تقتصر على النادي فقط، بل تمتد إلى مدينة ليفربول بأكملها.

وكان محمد صلاح قد أعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بعد مسيرة استمرت 9 سنوات داخل قلعة “أنفيلد”.

وقال جونز، في تصريحات أبرزتها شبكة “ليفربول دوت كوم” الإنجليزية: “محمد صلاح هو الأفضل على الإطلاق، ومن أفضل اللاعبين الذين رأيتهم في حياتي، وكذلك من أفضل من لعبت معهم”.

وأضاف: “أرى عن قرب مدى جديته والتزامه في العمل خلف الكواليس، فهو يعتني بنفسه بشكل استثنائي، وهو رياضي رائع، كما أنه دائم دعم اللاعبين الشباب، وقد ساعدني كثيرًا منذ بداياتي”.

وتابع: “صلاح كان دائمًا داعمًا لي، خاصة خلال فترات الإصابات والتحديات التي مررت بها، إنه مصدر إلهام كبير بالنسبة لي، وأنا ممتن له كثيرًا. رحيله خسارة لا تخص الفريق فقط، بل المدينة بأكملها”.

واختتم جونز تصريحاته قائلًا: “مو له مكانة خاصة في قلوبنا جميعًا، فهو واحد منا، وفقدانه يمثل خسارة لأسطورة حقيقية”.

ويتبقى لمحمد صلاح 5 مباريات فقط بقميص ليفربول قبل إسدال الستار على رحلته التاريخية مع النادي.