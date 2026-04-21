جيش الاحتلال يزعم: حزب الله أطلقت صواريخ باتجاه قواتنا في جنوب لبنان

زعم جيش الاحتلال أن حزب الله أطلقت عدة صواريخ باتجاه قواته التي تعمل في جنوب لبنان، في ما وصفه بأنه "انتهاك صارخ" لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف في بيان، أن صفارات الإنذار التي دوت في بلدات بشمال إسرائيل يُرجح أنها انطلقت بسبب اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت من لبنان قبل أن تعبر إلى داخل إسرائيل.

جاء ذلك تصحيحا لبيان سابق أشار إلى احتمال حدوث خطأ في التقدير.

ولم يصدر حزب الله تعليقا بعد.



وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال إنه قتل مسلحين زعم أنهم انتهكوا اتفاق وقف إطلاق النار وشكّلوا تهديدًا مباشرًا لقواته في الجبهة الشمالية.

وهناك اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله منذ يوم الخميس، وجرى التوصل إليه بوساطة أمريكية ويستمر عشرة أيام.

لكن القوات الإسرائيلية لا تزال منتشرة على حزام داخل الأراضي اللبنانية يتراوح عمقه من خمسة إلى 10 كيلومترات على امتداد الحدود بأكملها.

وقالت إسرائيل إنها تهدف إلى إقامة منطقة عازلة لحماية الجزء الشمالي منها من هجمات حزب الله.