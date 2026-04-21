يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة إلى حار نهارا على أغلب الأنحاء..بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، ونمشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر و الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5. متر والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 27 17

العاصمة الجديدة 28 15

6 أكتوبر 27 15

بنها 26 16

دمنهور 25 15

وادي النطرون 28 15

كفر الشيخ 26 16

بلطيم 26 16

المنصورة 27 16

الزقازيق 27 17

شبين الكوم 26 16

طنطا 26 16

دمياط 23 17

بورسعيد 23 17

الإسماعيلية 28 15

السويس 27 16

العريش 24 14

رفح 23 13

رأس سدر 28 16

نخل 27 11

كاترين 23 09

الطور 29 20

طابا 27 13

شرم الشيخ 31 21

الغردقة 30 20

الإسكندرية 25 15

العلمين 22 14

مطروح 23 15

السلوم 27 14

سيوة 29 13

رأس غارب 29 18

سفاجا 30 19

مرسى علم 29 19

شلاتين 30 20

حلايب 26 22

أبو رماد 30 18

مرسى حميرة 30 20

أبرق 28 19

جبل علبة 28 19

رأس حدربة 26 22

الفيوم 28 16

بني سويف 28 15

المنيا 30 14

أسيوط 30 15

سوهاج 31 16

قنا 33 19

الأقصر 32 18

أسوان 33 18

الوادي الجديد 31 16

أبوسمبل 31 19