مفوض النقل الأوروبي يقلل من شأن المخاوف المتعلقة بنقص وقود الطائرات

قال مفوض النقل الأوروبي أبوستولوس تزيزيكوستاس في بروسكل، اليوم الثلاثاء، إنه برغم الضغط المتنامي على إمدادات وقود الطائرات في الاتحاد الأوروبي، فمن غير المتوقع أن يتم إلغاء رحلات طيران خلال الصيف.

وذكر تزيزيكوستاس، بعد مؤتمر عن طريق الفيديو مع وزراء النقل في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، إن المفوضية تتابع الوضع عن كثب لكن السوق يستجيب للضغط وليس هناك علامات على وجود مآزق.

وأقر بأن بعض شركات الخطوط الجوية ألغت رحلات بسبب ارتفاع تكاليف الوقود، لكن ليس بسبب نقص وقود الطائرات.

وذكر فاتح بيرول مدير الوكالة الطاقة الدولية، في مطلع الأسبوع، أن أوروبا "لديما وقود طائرات قد يكفي لنحو ستة أسابيع".

وحذر من أنه سيكون هناك إلغاء رحلات إذا لم تتم إعادة فتح مضيق هرمز.

وأضاف تزيزيكوستاس، أنه يمكن أن يتم إخراج مخزنات الطوارئ إذا استدعت الحاجة، لكن الوضع ليس كذلك.

ومن المقرر أن تطرح المفوضية الأوروبية إجراءات وخططا للأسابيع المقبلة غدا الأربعاء. وتم الإعلان عن وحدة جديدة لمتابعة النفط.