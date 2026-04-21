بدء رصف شارع علم الروم بمرسى مطروح بعد استكمال البنية التحتية استعدادا لموسم الصيف

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، عن بدء أعمال رصف شارع علم الروم بمدينة مرسى مطروح؛ وذلك عقب الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية في عدد من قطاعات الشارع، والذي تنفذه الهيئة الهندسية ضمن تطوير 100 كيلو متر بمدينة مرسى مطروح.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المعنية للانتهاء من مد مرافق البنية التحتية للجزء المتبقي، بالتوازي مع أعمال الرصف، للانتهاء من رصف الشارع في أسرع وقت ممكن، في إطار تطوير المحاور الحيوية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن تطوير شارع علم الروم كمدخل رئيسي للمدينة يأتي في إطار مواكبة مشروعات التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة، والاستعداد المبكر لاستقبال موسم الصيف، بما يضمن ظهور مدينة مرسى مطروح بالشكل الحضاري والسياحي اللائق، وتعزيز مكانتها كواحدة من أبرز المقاصد السياحية على مستوى الجمهورية.