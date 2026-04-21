دول الخليج: استقرار لبنان يرتبط بشكل مباشر بحصر السلاح بيد الدولة

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، أن استقرار لبنان يرتبط بشكل مباشر بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان له اليوم الثلاثاء: إن العلاقات بين دول مجلس التعاون ولبنان هي علاقات تاريخية ومتينة بنيت وترسخت على العديد من الأسس.

جاء ذلك خلال رعاية البديوي، اليوم في مقر الأمانة بالرياض، ندوة علاقات مجلس التعاون مع لبنان تحت عنوان: "التحديات والمحفزات"، الذي نظمها قطاع الشئون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة، بمشاركة عدد من السفراء المعتمدين بالمملكة العربية السعودية وعدد من المسؤولين والخبراء، وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء

وشدد البديوي، على موقف مجلس التعاون الداعم للبنان في جميع كل ما من شأنه أن يعزز أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها، ويحقق تطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية، مشيرًا إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لدعم ومساندة لبنان تجاه التحديات الحالية، ودفع مسار الاستقرار والتنمية.

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن استقرار لبنان يرتبط بشكل مباشر بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن سيادة الدولة.

وقررت الحكومة اللبنانية، في 5 أغسطس 2025، حصر السلاح بيد القوى الأمنية اللبنانية، في خطوة تاريخية غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز سيادة الدولة.

ويأتي هذا القرار في أعقاب الحرب مع إسرائيل التي خاضها حزب الله، ومع وعود دولية بإعادة الإعمار مشروطة بنزع سلاحه.

غير أن حزب الله يرفض التخلى عن سلاحه.