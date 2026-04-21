إيران: استفزازات واشنطن تشكل عقبة أمام استمرار العملية الدبلوماسية

وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الاثنين، اتهامات جديدة إلى الولايات المتحدة، لكنه لم يستبعد صراحة عقد جولة جديدة من المفاوضات.

وقال عراقجي، في اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني: "إن الاستفزازات والخطاب التهديدي والانتهاكات الأمريكية المستمرة لوقف إطلاق النار، ولا سيما الهجمات على السفن التجارية الإيرانية، تمثل عقبة كبيرة أمام استمرار العملية الدبلوماسية"، بحسب ما أوردته وكالة تسنيم للأنباء.

وأضاف: "ستقوم إيران بتقييم الظروف بعناية، ثم تقرر المسار المقبل".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قد قال في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي في طهران إن بلاده لم تتخذ بعد قرارا بشأن إجراء مفاوضات إضافية مع الولايات المتحدة، مؤكدا أنه لا توجد حاليا أي جولة محادثات جديدة مخطط لها.

من جانبه، دعا وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار عراقجي إلى استئناف الحوار في أقرب وقت ممكن لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية عبر منصة "إكس" عقب الاتصال.

وكان دار قد وجه دعوة مماثلة خلال اتصال هاتفي يوم الأحد.

في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، قبيل انتهاء وقف إطلاق النار يوم غد الأربعاء، إنه سيرسل وفدا مجددا إلى إسلام آباد لإجراء مفاوضات.

وأفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، صباح الاثنين في واشنطن، بأن وفدا أمريكيا يستعد لمغادرة البلاد إلى إسلام آباد "قريبا".

وكانت جولة أولى من المحادثات بين مسؤولين كبار من واشنطن وطهران قد عقدت في إسلام آباد قبل أكثر من أسبوع بقليل، لكنها انتهت دون تحقيق نتائج ملموسة.