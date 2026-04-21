باكستان: ننتظر ردا رسميا من إيران بشأن المشاركة في المفاوضات

أعلنت باكستان، الثلاثاء، أنها بانتظار رد رسمي من إيران بشأن مشاركة وفدها في الجولة الثانية من المفاوضات المحتمل عقدها في العاصمة إسلام آباد مع الولايات المتحدة.

وقال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس"، إن إسلام آباد تتبع نهج "الدبلوماسية والحوار".

وأكد أن بلاده تواصل اتصالاتها مع إيران بصفتها وسيطا، وتبذل جهودا صادقة لإقناع طهران بالمشاركة في الجولة الثانية من المحادثات.

وأشار إلى أن قرار إيران بالمشاركة في المفاوضات قبل انتهاء مدة وقف إطلاق النار يحمل أهمية "حيوية".

وكانت الولايات المتحدة وإيران قد أجرتا مفاوضات في 11 أبريل في إسلام أباد بوساطة باكستان، غير أنهما أعلنتا انتهاءها "دون التوصل إلى اتفاق".

وأعلنت طهران، الثلاثاء، أنها لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن المشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات، وذلك بسبب "التصريحات والسلوكيات المتناقضة" من جانب الولايات المتحدة، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي.

والثلاثاء، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اعتقاده بأن بلاده ستبرم اتفاقا "جيدا جدا" مع إيران، معتبرا أن الإيرانيين "ليس لديهم خيار آخر"، ملوحا باستئناف القصف حال فشل المفاوضات.

وفي وقت سابق اليوم، دعا وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، الولايات المتحدة وإيران إلى تمديد وقف إطلاق النار المؤقت وإتاحة الفرصة للحوار والدبلوماسية.

وأمس الاثنين، أفادت تقارير إعلامية إيرانية بأن وفد طهران لن يجلس إلى طاولة المفاوضات قبل رفع الأسطول الأمريكي الحصار البحري عن مضيق هرمز.

وفي 28 فبراير بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، ​​​​​​​قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل هدنة لأسبوعين بوساطة باكستانية، على أمل إبرام اتفاق ينهي الحرب.