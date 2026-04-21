أقامت كوريا الشمالية وروسيا، اليوم الثلاثاء، حفلاً بمناسبة اكتمال ربط جسر بري بين البلدين فوق نهر تومين الحدودي، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، نقلا عن السفارة الروسية في بيونج يانج.

ومن المقرر اكتمال الأعمال بالكامل حوالي منتصف يونيو المقبل.

وكانت الدولتان شرعتا في بناء هذا الجسر بعد قمة جمعت الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يونيو 2024 بالعاصمة بيونج يانج.

ووفقاً لقناة السفارة الروسية على تطبيق "تليجرام"، جرى حفل الربط في المنطقة الحدودية بحضور افتراضي لكل من وزير النقل الروسي أندريه سيرجيفيتش نيكيتين، ووزير الموارد الطبيعية ألكسندر كوزلوف، وهو الرئيس الروسي للجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وأوضحت السفارة، أن من المرجح اكتمال اجسر بشكل نهائي في 19 يونيو المقبل.

من جهتها، وصفت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، في بيان منفصل، الجسر بأنه "يعزز أواصر الصداقة مع كوريا الشمالية"، ويرمز إلى "رغبة الجارين في توسيع التعاون الإقليمي"، معتبرةً أنه سيدفع بالحوار والتبادل المثمر بينهما قدما.

يشار إلى أن كوريا الشمالية وروسيا لا يربطهما حالياً سوى جسر للسكة الحديدية فوق نهر تومين.

ويأتي هذا الجسر البري الجديد في وقت تتزايد فيه وتيرة التقارب بين بيونج يانج وموسكو، لاسيما بعد نشر القوات الكورية الشمالية دعماً للحرب الروسية ضد أوكرانيا.