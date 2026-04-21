الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان جنوب لبنان عدم العودة إلى 58 قرية

وجدّد جيش الاحتلال تهديده لسكان جنوب لبنان، طالبا منهم عدم الاقتراب من منطقه نهر الليطاني ووادي الصلحاني والسلوقي، وعدم العبور والعودة إلى 58 قرية جنوبية .

يأتي ذلك بالتزامن مع قصف للمدفعية الإسرائيلية، اليوم، استهدف أطراف بلدة كونين في جنوب لبنان. كما قصقت بعد ظهر اليوم أطراف بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان.

وأطلقت المدفعية الإسرائيلية ظهر اليوم قذيفة مدفعية استهدفت أطراف بلدة كونين لجهة بيت ياحون في جنوب لبنان، حسب " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت قناة " المنار" المحلية التابعة لـ " حزب الله".