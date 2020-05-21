واصلت أسعار النفط ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات اليوم الخميس، بالقرب من أعلى مستوياتها منذ 11 مارس الماضي، حيث ساهم التراجع في مخزونات الخام الأمريكية وخفض الإنتاج من قبل المنتجين الرئيسيين في تخفيف المخاوف بشأن وفرة الإمدادات، مما عوض المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية لوباء "كوفيد-19".

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنسبة 1.7% أو بقيمة 61 سنتا إلى 36.36 دولار للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأمريكي تسليم يوليو 1.8% أو59 سنتا عند 34.08 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت أمس 1.53 دولار لتصل عند التسوية إلى 33.49 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس تراجع مخزونات النفط بواقع 5 مليون برميل، وهو التراجع للأسبوع الثاني على التوالي، إلى جانب سحوبات قياسية من كوشينج -وهي نقطة تسليم خام غرب تكساس الوسيط- بلغت 5.6 مليون برميل.

وذكرت "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة صدرت أمس /الأربعاء/: "في حين أن المؤشرات على أن ضغوط تخزين خام غرب تكساس الوسيط تتراجع بشكل إيجابي بالنسبة للأسعار، فإن أحدث تقرير يظهر أن انخفاض المخزونات يعود إلى عوامل العرض أكثر من تزايد الطلب على المنتجات".

وتعززت الأسعار في الآونة الأخيرة من خلال بيانات الشحن التي تظهر أن "أوبك +"، تلتزم بتعهدها بخفض 9.7 مليون برميل يوميا.

وقال الأمين العام لمنظمة أوبك إن الأعضاء متحمسين بمستوى ارتفاع الأسعار والالتزام القوي بتعهدات خفض الإنتاج، على الرغم من أن المصادر تقول إن المجموعة لم تستبعد اتخاذ مزيد من الخطوات لدعم السوق.

وتشير مؤشرات أسواق الخام إلى تحول سريع من زيادة العرض الهائلة في ذروة عمليات إغلاق "كورونا" في أبريل نحو نقص متوقع في المعروض في النصف الثاني من العام.

ومع ذلك، فإن المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي الدائم للوباء، وخاصة في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم ، قد مارست بعض الضغط الهبوطي على الأسعار.

وكرر صانعو السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي تعهدهم باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لدعم الاقتصاد الأمريكي، حسبما أظهرت محضر اجتماع السياسة النقدية يومي 28 و 29 أبريل الماضي الذي صدر أمس الأربعاء.