القبض على عاطل سرق هاتف محمول من صيدلية بالمطرية

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الجمعة، القبض على عاطل لسرقته هاتف محمول من إحدى الصيدليات بالمطرية.



وكشفت ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بسرقة هاتف محمول من داخل إحدى الصيدليات.



ودلت التحريات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، أن القائم على نشر الفيديو صيدلى مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية.



وباستدعائه قرر قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتفه المحمول من الصيدلية محل عمله، وأضاف بعدم قيامه بتحرير محضر بالواقعة.



وتوصلت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة إلى أن مرتكب الواقعة عاطل، وتمكنت قوات الأمن من ضبطه، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة.