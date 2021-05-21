ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، القبض على ميكانيكي قتل شاب طعنا بالمفك بسبب خلافات الجيرة بمنطقة عين شمس، وأمر اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، إحالة المتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة عين شمس بوصول شاب " 18 سنة، جثة هامدة بسبب إصابته بطعنة نافذة لاستخدام "مفك" بمنطقة الصدر، وانتقل رجال المباحث لمحل سكنه، واستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الجريمة.

ودلت التحريات نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وميكانيكي بسبب خلافات الجيرة، فتطورت إلى مشاجرة بالأيدى قام خلالها المتهم بطعن المجنى عليه باستخدام مفك في منطقة الصدر فسقط الضحية على الأرض مفارقا للحياة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة.