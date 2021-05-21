أجواء الفرحة والبهجة تعم قطاع غزة مع بدء سريان وقف إطلاق النار

علت أصوات التكبيرات والتهليل في كل مدن قطاع غزة، فجر اليوم الجمعة، بالتزامن مع بدء سريان وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية مصرية.

ورصدت وكالة الأنباء الفلسطينية خروج الفلسطينيين في قطاع غزة، مع تمام الساعة الثانية (بتوقيت فلسطين) وبدء سريان التهدئة إلى الشوارع بشكل عفوي وسط تكبيرات من فوق أسطح البنايات السكنية والمساجد وفي الشوارع، بالتزامن مع إطلاق مفرقعات وأعيرة نارية؛ للتعبير عن نصرهم على الاحتلال الذي انكفأ مع صمود أبناء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

وجابت مركبات مختلف مدن ومخيمات القطاع وهي تطلق أبواقها تعبيراً عن الفرح بوقف إطلاق النار في القطاع.