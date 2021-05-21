محافظ كفر الشيخ: جهازي أشعة مقطعية جديدين لمستشفى كفر الشيخ العام ودسوق

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تواصل مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن إرسال جهازي أشعة مقطعية لمستشفى دسوق العام، وكفر الشيخ العام.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن أجهزة الأشعة المقطعية والمخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد ستدعم المنظومة الطبية في المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشاد المحافظ بالقوافل الطبية الأسبوعية التي تنظمها المجتمع المدني وصندوق تحيا مصر بجميع قرى المحافظة، لافتا إلى أنها تشمل أغلب التخصصات الطبية وتشعر المواطن بأن الدولة تقف بجانب.