تصدر مطار دبي الدولي، قائمة أكثر مطارات العالم ازدحاما من حيث حركة المسافرين الدوليين بـ95.2 مليون مسافر خلال عام 2025، مرسخا مكانته كمركز محوري في منظومة الطيران العالمي، وفق التصنيف الصادر اليوم الثلاثاء عن مجلس المطارات الدولي، والذي أظهر استمرار قوة المطارات الكبرى في دعم الربط الجوي العالمي وتدفقات السفر والتجارة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم.

وواصل مطار دبي الدولي، أداءه القوي بحلوله ثانيا عالميا من حيث إجمالي عدد المسافرين، في وقت حافظ فيه مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي بولاية جورجيا الأمريكية على صدارة الترتيب الإجمالي بـ 3 106 مليون مسافر، وجاء مطار طوكيو هانيدا ثالثا.

وبلغ إجمالي عدد المسافرين عالمياً نحو 9.8 مليار مسافر في عام 2025، بزيادة 3.6% مقارنة بعام 2024 و7.3% مقارنة بعام 2019، فيما استحوذت المطارات العشرة الأولى على نحو 9% من إجمالي الحركة العالمية.

وبلغ عدد المسافرين الدوليين نحو 4 مليارات مسافر في 2025، بزيادة 5.9% مقارنة بعام 2024 بـ8.3% مقارنة بعام 2019.

وساهم التعافي القوي في السفر الدولي، خصوصا في آسيا والمحيط الهادئ، في دفع نمو حركة المطارات عالميا، في وقت تواجه فيه بعض المطارات الكبرى قيوداً تتعلق بالطاقة الاستيعابية وسلاسل الإمداد.