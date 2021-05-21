مدرب أوجسبورج يخطط لمنع ليفاندوفسكي من تحطيم رقم مولر

قال ماركوس فاينزيرل المدير الفني لفريق أوجسبورج إن الفريق سيفرض رقابة لصيقة على روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ في مباراة الفريقين غدا السبت ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، لمنعه من تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم جيرد مولر.

وعادل ليفاندوفسكي قبل أيام الرقم القياسي لمولر المتمثل في تسجيل أكبر عدد من الأهداف خلال موسم واحد بالبوندسليجا، بعد أن رفع رصيده إلى 40 هدفا، ويمكن لليفاندوفسكي أن ينفرد بالرقم القياسي في حالة التسجيل في شباك أوجسبورج غدا.

لكن فاينزيرل لا يرغب في انفراد ليفاندوفسكي بالرقم القياسي، وذلك تقديرا لمولر الذي حقق ذلك الرقم في موسم 1971 / 1972، وأكد مدرب أوجسبورج :"نفكر في تكليف لاعب واحد بتتبع ليفاندوفسكي في الملعب بأكمله."

وأضاف "ليفاندوفسكي سيسعى بالتأكيد لتعزيز الرقم القياسي. وواجبنا هو التصدي له في المباراة بأفضل شكل من أجل حماية رقم جيرد مولر."

وتابع :"جيرد مولر كان نموذجا بالنسبة لي في شبابي، وقد كان المدرب المساعد للفريق الثاني ببايرن ميونخ حينما كنت ألعب به. أعرفه جيدا وأقدره كثيرا. لذلك أود أن يظل مشاركا في حمل الرقم القياسي."

وتعد المباراة شرفية، حيث حسم بايرن ميونخ بالفعل التتويج بلقب الدوري للموسم التاسع على التوالي، كما حسم أوجسبورج مطلع هذا الاسبوع استمراره في دوري الدرجة الأولى.

وقال فاينزيرل :"من المهم بالنسبة لنا أن نقدم أنفسنا في المباراة بشكل جيد ونكتب نهاية إيجابية. لكننا بالطبع نعرف قدرات المنافس."

وأضاف :"بايرن سيسعى لتقديم مباراة جيدة قبل مراسم التتويج كما أنه يرغب في منح (المدير الفني) هانزي فليك وداعا لائقا. سيكون تحديا هائلا بالنسبة لنا وعلينا تقديم كل ما لدينا."