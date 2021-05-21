خالد سليم ينعي سمير غانم: فقدنا قيمة فنية عظيمة مش هتتكرر

نعى الفنان خالد سليم، نجم الكوميديا الراحل سمير غانم، الذي توفي اليوم عن عمر يناهز 84 عاما.

وكتب خالد سليم عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، قائلا: "وداعًا سمير غانم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدنا اليوم قيمة فنية عظيمة مش هتكرر.. ببالغ الحزن اتقدم بالعزاء في وفاة الفنان العظيم سمير غانم راجين من الله الصبر والسلوان لأسرته".

وتوفي مساء اليوم الفنان القدير سمير غانم، عن عمر يناهز 84 عاما، بعد مسيرة فنية كبيرة أثرى خلالها العمل السينمائي والمسرحي والتليفزيوني في مصر والعالم العربي، وأمتع الملايين من المشاهدين بأعماله التي لا تنسى وبكوميديا من نوع خاص، لم يسبقه إليها أحد، خطت اسمه بين عظماء الكوميديا المصريين والعرب.

وتقدم "الشروق" أحر التعازي لأسرة الفنان الراحل ومحبيه، وتدعو أن يتغمده الله بواسع المغفرة.

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