محمد منير ناعيا سمير غانم: صاحب الكوميديا التلقائية

حرص الكينج محمد منير، على نعي الفنان الكبير سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا، مساء اليوم، بعد صراع مع المرض.

وكتب عبر حسابه الرسمي على "الفيسبوك: "رحم الله الفنان العظيم سمير غانم.. صاحب الكوميديا التلقائية.. وخالص عزائي إلى الأخت العزيزة دلال عبد العزيز والأسرة".

وتوفي الفنان القدير سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاما، بعد مسيرة فنية كبيرة أثرى خلالها العمل السينمائي والمسرحي والتليفزيوني في مصر والعالم العربي، وأمتع الملايين من المشاهدين بأعماله التي لا تنسى وبكوميديا من نوع خاص، لم يسبقه إليها أحد، خطت اسمه بين العظماء المصريين والعرب.