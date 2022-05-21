بايدن يصدق على حزمة المساعدات المخصصة لأوكرانيا بـ40 مليار دولار



صدق الرئيس الأمريكي جو بايدن على حزمة المساعدات المخصصة لأوكرانيا والبالغة قيمتها نحو 40 مليار دولار.



وجاء التوقيع على الحزمة، اليوم السبت، خلال زيارة بايدن لكوريا الجنوبية في إطار أول جولة يقوم بها، كرئيس للولايات المتحدة، في أسيا.



وكان الكونجرس الأمريكي أقر الحزمة بأغلبية كبيرة في وقت سابق.



وكان بايدن طلب في الأصل موافقة الكونجرس على مساعدات بقيمة 33 مليار دولار، لكن الكونجرس رفع قيمة المساعدات إلى نحو 40 مليار دولار.



وسيتم تخصيص نصف إجمالي هذه الحزمة لشؤون الدفاع، منها ستة مليارات دولار للمساعدات العسكرية المباشرة لأوكرانيا.



وسيتم توفير مليارات الدولار لتجديد المخزون الأمريكي من المعدات العسكرية، محل المعدات التي تم إرسالها إلى أوكرانيا كما سيتم تخصيص موارد أخرى للمساعدات الإنسانية للاجئين القادمين من أوكرانيا أو لأشخاص في أنحاء العالم يعانون من الجوع جراء الحرب الروسية على أوكرانيا.



كانت الحكومة الأمريكية أعدت العديد من الحزم الكبيرة لدعم أوكرانيا في الوقت السابق، وقد قدمت واشنطن أول أمس الخميس مساعدات عسكرية أخرى لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار من الوعاء المالي السابق.



ومنذ بدء الحرب الروسية، وصلت قيمة الأسلحة والذخيرة التي تعهدت الولايات المتحدة بتقديمها لأوكرانيا أو قدمتها بالفعل إلى قرابة 9ر3 مليار دولار.