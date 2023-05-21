البرازيل تشعر بضغط لتبنى وجهة نظر أوكرانيا في الحرب خلال قمة مجموعة السبع

ذكرت وسائل إعلام برازيلية، أن الوفد البرازيلي المشارك في قمة مجموعة السبع في اليابان قلق بشأن الزيارة المفاجئة للرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، حيث يشعر أن البرازيل والهند تخضعان للضغط لتبني وجهة النظر الأوكرانية في الحرب.

ونقل موقع جي وان البرازيلي الإخباري، أمس السبت، عن مصادر بوزارة الخارجية القول إن الرئيس لويس إيناسيو دي سيلفا، لا يعرف بعد ما إذا كان سوف يقبل دعوة الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي لعقد لقاء ثنائي في اليابان، حيث تعقد قمة مجموعة السبع.

ويشعر الوفد البرازيلي هو والوفد الهندي بتعرضهما للضغط لتبني وجهة نظر زيلينسكي في الحرب، التي بدأتها روسيا منذ نحو 15 شهرا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، نقلا عن مسئولين برازيليين أن زيارة زيلينسكي أصابت الوفد البرازيلي بالتوتر، حيث يشعر الآن أنه يجب أن يقبل عرض زيلينسكي للقاء الرئيس البرازيلي وجها لوجه.

وكان زيلينسكي قد وصل هيروشيما، أمس السبت، في زيارة مفاجئة، والتقى بعده رؤساء دول وحكومات على هامش قمة مجموع السبع، من بينهم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.