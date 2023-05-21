بلينكن والبرهان يبحثان المحادثات الجارية في السعودية

أجرى وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن أمس السبت، محادثات هاتفية مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتح البرهان تناولا خلاله المحادثات الجارية في السعودية.

وجاء على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية اليوم أن بلينكن تحدث مع البرهان، قائد القوات المسلحة السودانية، بشأن المحادثات الجارية في جدة بالسعودية والتي تهدف إلى التوصل إلى وقف فعال لإطلاق النار على المدى القصير لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الضرورية.

وأشار بيان الخارجية الأمريكية إلى أن بيلنكن حث على المرونة ولاقيادة في هذه العملية التدريجية.

وأدان وزير الخارجية الأمريكي - مجددا - أعمال العنف التي أدت إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين السودانيين، مؤكدا أن الاتفاق في جدة سيسمح بتقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية التي يحتاجها الشعب السوداني بشدة.

وأكد أن الولايات المتحدة لا تتزعزع في دعمها للتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني ولوجود حكومة مدنية وسودان مستقر وديمقراطي.