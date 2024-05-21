مساعد وزير الخارجية الإماراتي: مصر المكون الرئيسي الذي يحفظ أمن المنطقة العربية

شدد السفير سلطان الشمسي، مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشئون التنمية والمنظمات الدولية، على متانة العلاقات المصرية الإماراتية والتي وصفها بـ «التاريخية» الممتدة منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة على يد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وقال خلال لقاءه لبرنامج «آخر النهار» مع الإعلامي تامر أمين، المذاع عبر شاشة «النهار»، مساء الإثنين، إن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا مستمرًا على جميع المستويات، بدءًا من القيادي والمؤسساتي وصولا إلى المستوى الشعبي.

وأشار إلى استمرار التواصل الكبير وبين مصر والإمارات، مشددًا على أهمية مصر في المنطقة كـ «بعد استراتيجي وعربي أساسي، والمكون الرئيسي الذي يحافظ على أمن المنطقة العربية، فأهمية مصر في المنطقة أمر رئيسي واستراتيجي».

وذكر أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين القيادتين، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد، على جميع المستويات.

وختتم السفير الشمسي حديثه بالتعبير عن سعادته بمستوى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن تبادل الزيارات بينهما يعتبر الأكبر، إذ تجري الزيارات على مستوى الرؤساء والوزراء بشكل سنوي بين القاهرة وأبو ظبي.