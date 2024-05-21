بلينكن: محادثات خاصة مع إسرائيل بشأن عملية رفح تم تسريبها لوسائل الإعلام

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه لا يوجد أحد دافع عن إسرائيل أكثر من إدارة الرئيس جو بايدن، كاشفا في الوقت نفسه عن تسريب محادثات جرت بين واشنطن وتل أبيب حول عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية والسلاح المستخدم بها.

جاء ذلك خلال جلسة مساءلة بمجلس الشيوخ الأمريكية، تواكبت معها احتجاجات داخل مقر الكونجرس من قِبل معارضون للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الثلاثاء. وأضاف بلينكن أرسلت موارد عسكرية لإسرائيل لدرء أي هجوم ضدها، موضحًا أنه عندما شنت إيران هجومها غير المسبوق على إسرائيل التزمت الولايات المتحدة بالعمل على الدفاع عن إسرائيل بالمشاركة مع من وصفهم بحلفاء آخرين.

وأوضح أنّ الهجوم الإيراني على إسرائيل كان من الممكن أن يكون مدمرًا، لكن تم إحباطه.

وأشار إلى مذكرة تفاهم تنص على تزويد إسرائيل بكل ما تحتاجه خلال عشر سنوات، غير أنه أفاد بتوقف توريد نوع من الأسلحة.

وأوضح أن هذا الأمر كان يتوقف على محادثات مع إسرائيل بشأن استخدام هذه القنابل. ونوه بأن الولايات المتحدة حذرت من أن أي هجوم في منطقة مكتظة بالسكان في رفح واستخدام مثل هذه القنابل التي تزن 2000 رطل هو أمر ستكون له آثار مدمرة.

وأفاد بأن هذه المحادثات الخاصة تم تسريبها إلى وسائل الإعلام، متابعا: «عندما سُئل الرئيس (بايدن) عن ذلك أجاب بشكل صريح بأنه لم يُتخذ قرار نهائي وأن الموضوع خاضع للنقاش».