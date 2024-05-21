ميدو: غيرت مستقبل حسام غالي

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كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو عن تدخله في مستقبل حسام غالي وتغيير وجهته من آرسنال لـ توتنهام.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا"، على قناة «المحور»: "حسام غالي أسطورة من أساطير النادي الأهلي ومنتخب مصر، وهو أخ وصديق لي".

أضاف: "عندما كنت في توتنهام كان مارتن يول مدرب الأهلي السابق مدربًا لـ سبيرز في تلك الفترة فذهبت له وأخبرته أن الصحافة الهولندية تتابع حسام غالي وتقول أنه يقترب من آرسنال".

أتم:" قمت بأخذ صورة الخبر وذهبت لـ يول وأخبرته أن الصحافة تقول إن أرسنال يريد غالي، وبعد 5 أيام توتنهام وقعت مع حسام غالي بشكل رسمي".