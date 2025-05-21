روسيا تطالب إسرائيل بوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية

طالبت روسيا، اليوم الثلاثاء، إسرائيل بوقف حربها على قطاع غزة وضمان استئناف تقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع، من أجل تهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية وإيجاد حل عادل وطويل الأمد للقضية الفلسطينية على أساس قانوني دولي معروف.

وعبّرت وزارة الخارجية الروسية، على لسان الناطقة باسمها ماريا زاخاروفا، عن خيبة أمل موسكو من قرار تل أبيب توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن القرار سيؤدي إلى مزيد من القتل والدمار.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "روسيا تشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء هذا القرار الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية، والذي سيؤدي حتما إلى زيادة أخرى في عدد الضحايا المدنيين والدمار".