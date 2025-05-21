صحة غزة تحذر من إخراج المزيد من المستشفيات عن الخدمة

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، من إخراج المزيد من المستشفيات عن الخدمة.

وقالت الوزارة، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن تعمد الاحتلال استهداف المولدات الكهربائية يُفاقم الوضع الكارثي في المستشفيات.

وأضافت أن الاحتلال يهدف من تدمير الأنظمة الكهروميكانيكية إلى إخراج المزيد من المستشفيات عن الخدمة، مشيرة إلى أن مولدات كهربائية في المستشفى الاندونيسي تم قصفها إضافة خزانات الوقود.

وأشارت إلى أن الوضع الصحي في شمال قطاع غزة كارثي بعد خروج المستشفى الاندونيسي عن الخدمة، لافتة إلى أن جميع المستشفيات في قطاع غزة تُعاني من عدم توفر الزيوت وقطع الغيار اللازم للمولدات الكهربائية.

وأكدت الوزارة، أن المستشفيات تعمل وفق أرصدة محدودة من الوقود ما يهدد استمرار تقديم الرعاية الطبية الطارئة للجرحى والمرضى، مجددة مناشدتها العاجلة للجهات المعنية للضغط على الاحتلال لإدخال المولدات الكهربائية وتعزيز إمدادات الوقود.