برلين تدين إطلاق النار غير المبرر من إسرائيل على دبلوماسيين

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طالبت وزارة الخارجية الألمانية بتفسير من الحكومة الإسرائيلية لإطلاق النار على وفد دبلوماسي مسجل في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء إن "وزارة الخارجية تدين بقوة إطلاق النار غير المبرر. يمكن أن نعتبر أنفسنا محظوظين لأنه لم يحدث ما هو أسوأ".

وتردد أن دبلوماسيا ألمانيا وسائقا من مكتب تمثيل رام الله كانا أيضا ضمن الوفد الذي زار مدينة جنين في شمال الضفة الغربية.

وكانت مجموعة الدبلوماسيين تسافر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، وفقا لوزارة الخارجية. وأطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص بالقرب من الوفد، حيث زعم الجيش أن الوفد انحرف عن مسار معتمد مسبقا.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية أن "دور المراقبين المستقلين الذي يقوم به دبلوماسيون على الأرض لا غنى عنه ولا يشكل بأي شكل من الأشكال تهديدا لمصالح الأمن الإسرائيلية".

وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية يجب أن تحترم حرمة الدبلوماسيين.

كانت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس قد طالبت إسرائيل بالتحقيق في الحادث .

من جانبه ، قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو إن بلاده تعتزم مطالبة إسرائيل بتقديم تفسير مقنع لهذا الحادث.