القاهرة الإخبارية: 90 شاحنة مساعدات تحركت من كرم أبو سالم إلى داخل غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت قناة القاهرة الإخبارية، إن 90 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية تحركت من منفذ كرم أبو سالم إلى داخل قطاع غزة.

وأضافت أن الشاحنات تحمل كميات من الدقيق وألبان الأطفال والمكملات الغذائية وكان من المقرر دخولها القطاع منذ يومين.

وكان جيش الاحتلال قد زعم أن 100 شاحنة محملة بالطحين وأغذية الأطفال والمعدات الطبية تم نقلها من معبر كرم أبو سالم إلى غزة.

ومنذ الإعلان عن بدء إدخال المساعدات لغزة من قِبل إسرائيل، تُوجه الكثير من الانتقادات لدولة الاحتلال بأن ما يدخل لا يلبي أي قدر من الاحتياجات في قطاع غزة.

ويعيش القطاع على وقع كارثة إنسانية مع استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل منذ أكتوبر 2023.